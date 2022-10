Украински медии: Шойгу и Герасимов са отстранени от длъжност?

Министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу и шефа на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов вероятно са били отстранени от постовете си. Това съобщават няколко украински медии, цитирайки публикация на мозъчния тръст "Институт за изследването на войната".

В туитър профила си украинската медия "Трухаnews" съобщава, че Шойгу може да бъде заменен от губернатора на Тула - Алексей Дюмин, а Герасимов - от заместник-главнокомандващия на сухопътните войски генерал-лейтенант Александър Матовников.

Валери Герасимов

От началото на инвазията на 24 февруари поне осем генерали са уволнени, преместени или отстранени по друг начин, пише "Уошингтън пост".

Сътресенията в горните редици на военните показват фундаменталните грешки на Русия при планирането на войната и неработещата командна верига, които доведоха първо до неуспеха на Москва да постигне основната си военна цел - бързото превземане на Киев и свалянето на украинското правителство - а напоследък и до отстъплението на източния и южния фронт.

Shoigu and Gerasimov were probably removed from the posts of the Minister of Defense of the Russian Federation and the head of the General Staff, - ISW. pic.twitter.com/ShuClaUSTA — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 9, 2022

Подобно на зле подготвените си сили на фронта, командирите в руските въоръжени сили се оказват лесни мишени, въпреки че към висшите политически лидери, включително министърът на отбраната Сергей Шойгу, началникът на Генералния щаб Валери Герасимов и самият президент Владимир Путин до голяма степен се избягват директни критики. Неотдавнашните критики към Шойгу обаче сигнализираха, че и неговата работа може би най-накрая е застрашена.