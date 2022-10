Голям пожар избухна в търговски център в Пакистан. За щастие, жертви и пострадали няма. Всички посетители са били евакуирани, съобщи полицията в Исламабад.

Властите заявиха, че за гасенето на пламъците е мобилизиран хеликоптер. Пожарът е бил овладян, а търговският център ще остане затворен през следващите дни, докато трае следствието. Fire in #Centaurus mall. As per reports, fire erupted in food court of the mall#Islamabad



pic.twitter.com/eXxVm4vLEE — Discover Pakistan 🇵🇰 | پاکستان (@PakistanNature) October 9, 2022