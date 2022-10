Русия: Камионът, взривил Кримския мост, е тръгнал от Бургас (Обновена)

Според руския военен кореспондент Александър Коц в операцията по взривяването на Кримския мост са били задействани два камиона

Камионът, взривил Кримския мост, е тръгнал от Бургас, където се е качил на ферибот. Това твърдят от руското следствие.

Камионът е стигнал до Батуми в Грузия. След това е бил в Армения. Оттам отново отива в Грузия, следва Северна Осетия, откъдето е преминал в Русия. Именно от там се е качил на Кримския мост и е трябвало да стигне до Симферопол.

И Владимир Путин, и председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Александър Бастрикин и двамата заявяват, че атаката е извършена с помощта на руски граждани и други страни.

За да се качи на моста, камионът трябва да мине през щателна проверка. Не е ясно как се е качил тогава на моста.

Много експерти смятат, че мащабите на щетите не могат да бъдат причинени от взрив в камион. Според тях става дума за атака от долната част на моста. Съоръжение като този мост е създадено да издържи много сериозен натиск отгоре и отстрани, предаде NOVA. THREAD: Today, a time for choosing arrived for America.



A truck bomb has been detonated on the bridge that connects Crimea to Russia.



We're running out of time to reconsider our support for Ukraine attempting to retake the peninsula by force. pic.twitter.com/MCy1zHyBBC — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) October 8, 2022

Според руския военен кореспондент Александър Коц в операцията по взривяването на Кримския мост са били задействани два камиона. По думите му товарът е представлявал 22 европалета с фолио по 9 рулона във всеки, всеки палет с тегло от около 1 тон. Стоката е пристигнала по море в грузинското пристанище Поти от България. Поръчката е била оформена на името на гражданин на Украйна. След това е натоварена на камион с чужестранни номера и от Поти камионът е отпътувал за Армения, където е бил освободен на митницата по правилата на митническия съюз, пише OFFNews.

След това товарният автомобил отново се е върнал в Грузия, а оттам през ГКПП Верхний Ларс е влязъл на територията на Русия. Крайната точка е била град Армавир, където палетите са претоварени в друг камион и оттам за Крим. Коц прави предположението, че взривът по някакъв начин е бил заложен в рулоните с фолио така, че да не бъдат забелязани при преглеждане на рентген. „И това е направено в България, а това означава, че в организацията на този терористичен акт, освен Украйна, са могли да участват и чуждестранни служби“.