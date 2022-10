22-ма загинали след потоп във Венецуела (Видео)

Най-малко 22 човека загинаха, а 52 са в неизвестност във Венецуела след наводнения и свлачища заради поройни дъждове, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, като се позоваха на властите.

Вицепрезидентът Делси Родригес каза в телевизионно обръщение, че наводненията в централната част на страната са нанесли щети на предприятия и селскостопански земи.

По думите й приоритетът е да бъдат открити хора, които все още са блокирани от кал и камъни, довлечени от придошлите води. Армията и спасителните служби също така претърсват речните брегове за оцелели.

„Ние загубихме момчета, момичета“, каза тя от наводнена улица в град Техериас и определи случилото се като „трагедия“.

Според властите десетки домове са пострадали. Родригес каза, че за хората, останали без жилища, ще бъдат изградени подслони.

Екипи от работници с тежка техника разчистваха отломки, за да освободят затрупани пътища и да възстановят електричеството и водоснабдяването.