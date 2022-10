Сателитите на Мъск над Украйна мистериозно гаснат

Украинските войски съобщиха за прекъсване на техните комуникационни устройства Starlink на фронтовата линия, което възпрепятства усилията за освобождаване на територия от руските сили, според украински официални служители и войници, съобщава "Файненшъл таймс".

Хиляди терминали Starlink, произведени от SpaceX, собственост на Илон Мъск, бяха закупени от правителството на САЩ и групово финансирани от донори, за да помогнат на украинските войски да управляват дронове, да получават жизненоважни разузнавателни актуализации и да комуникират помежду си в райони, където няма други сигурни мрежи. Системите, които свързват малка антена към терминал с височина 35 сантиметра, също така осигуряват интернет за украинските цивилни.

Някои от прекъсванията доведоха до "катастрофална" загуба на комуникация през последните седмици, каза високопоставен украински държавен служител, който е пряко запознат с проблема. За много от тези прекъсвания на телекомуникацията се съобщава, когато украинските войски започнаха да нарушават фронтовата линия в контролирана от Русия територия, а някои - по време на ожесточени битки, каза украински официален представител, говорейки пред "Файненшъл таймс" при условие за анонимност.

Проблемите с Starlink бяха особено остри на юг около областите Херсон и Запорожие, но също така се случиха и по фронтовата линия в източен Харков, Донецк и Луганск, каза още той. И четирите региона са в центъра на интензивна украинска контраофанзива и бяха заявени миналия месец от президента Владимир Путин като част от Русия след т. нар. "референдуми", организирани от проксита на Кремъл. КАДЪР: Туитър/Joseph C. Okechukwu

Друг официален представител на Киев каза, че прекъсванията на връзките са били широко разпространени и са довели до панически обаждания от войници до линиите за помощ. И двамата украински служители казаха, че проблемите са възникнали, когато войниците са освободили територия, завзета от Русия, и са преминали в настъпление през фронтовата линия.

Прекъсванията подчертават огромната роля на комуникационните системи на Мъск на бойното поле, докато контраофанзивите на Украйна в източната и южната част на страната тласкат руснаците към отстъпление.

Междувременно базираният в САЩ предприемач разгневи Киев през миналия уикенд, когато очерта план за прекратяване на огъня, който ще доведе до отстъпване на украинска територия на Русия.

Роман Синицин, координатор в Serhiy Prytula Charity, фондация, която дарява системи Starlink на украинските въоръжени сили, каза, че проблемът може да възниква, защото SpaceX се опитва да предотврати злоупотребата на системата от страна на руските сили.

Прекъсванията се наблюдават в райони, възстановени толкова наскоро, че освобождаването им "все още не е било публично оповестено", каза той и добави: "За мен е абсолютно ясно, че това се прави от представители на Starlink, за да се предотврати използването на тяхната технология от руските окупационни сили“. Украинската армия и SpaceX трябва да се координират по-тясно, каза още Синицин.

Илон Мъск и неговата компания SpaceX не отговориха на искания за коментар от страна на "Файненшъл таймс".

Олексий Резников, министър на отбраната на Украйна, както и говорителят на генерал Валерий Залужний, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, също отказаха коментар.

Трима войници, действащи на фронтовата линия, потвърдиха, че техните системи Starlink са спрели да работят по време на битки. Няколко терминала не са работили през последните дни в новоосвободените райони близо до Харков, където украинците оказват натиск на изток към района на Луганск, според един от войниците, който е част от специалните сили, воюваща в района.

Но два други украински военни източника казаха по-рано тази седмица, че техните системи Starlink функционират в новоосвободена територия източно от Изюм и в южната област Херсон.

Двама западни неназовани представители казаха, че са запознати с прекъсванията, но отказаха повече коментари, включително за тяхното местоположение.

Мъск даде тласък на Киев в първите дни на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, като позволи на своите сателити Starlink да излъчват над страната, помагайки на армията да заобиколи интернет прекъсването на Москва.

Но тази седмица той предизвика възмущение сред украинците и техните съюзници, като предложи границите между Русия и Украйна да бъдат решени чрез нови референдуми. Той също така каза, че признава Кримския полуостров, който Москва едностранно анексира през 2014 г., и посочи, че вярва, че рускоезичните райони на Източна Украйна "предпочитат Русия".

През 2021 г. Мъск говори чрез видеовръзка на конференция, организирана от Сергей Кириенко, ръководител на вътрешната политика на Путин, отговарящ за асимилацията на анексираните територии от Русия. В сряда Мъск написа в "Туитър", чрез през миналата година е разговарял и с руския президент.