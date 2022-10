Тайванският президент: Повишаваме боеспособността на местните въоръжени сили

Тайванският президент Цай Ингвен обеща повишаване на боеспособността на местните въоръжени сили, но добави, че въоръжената конфронтация между Пекин и Тайпе "е неприемлив вариант", съобщиха агенциите.

"Искам властите в Пекин ясно да разберат, че въоръженото противопоставяне е напълно неприемлив вариант за нашите две страни", каза Цай в обръщение по случай Националния ден и посочи, че островът повишава отбранителните си способности и "ще поеме отговорността за защитата си".

Тайванският президент заяви, че Тайпе засилва масовото производство на ракети с прецизно насочване и укрепва военноморските сили с целта "Тайван да бъде напълно готов да отговори на външни военни заплахи".

Тя добави, че Тайван е създал специална агенция по въпросите на мобилизацията, чиято задача ще бъде да подобри тайванския "капацитет за военна подготовка, както и програмите за обучение на резервисти".

Цай каза, че войната на Русия срещу Украйна и китайската военна активност в Южно-и Източнокитайско море и Тайванския проток се намират в разрез с международните правила.

Цай произнесе обръщението си в условията на нарастващо напрежение в отношенията с Китай, отбелязват агенциите. Посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в началото на август бе последвано от мащабни военни учения на Пекин около бреговете на Тайван.

Тайванският лидер изрази надежда, че с облекчаването на пандемичната обстановка и на режима по границите за пътуванията между Китай и Тайван ще се засили и обменът между хората на острова и на материка и по този начин постепенно "напрежението в Тайванския проток ще спадне".