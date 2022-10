ЕС удължава до 2024 г. временната закрила на украинските бежанци

ЕС ще удължи поне до 2024 г. временната закрила, предоставяна на бежанците от Украйна, съобщи днес еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон. Тя добави, че събитията в Украйна от последните часове само показват нуждата от тази мярка.

Йохансон отбеляза, че досега 4,2 млн. украинци се ползват от временна закрила в ЕС. Еврокомисарят по въпросите на трудовия пазар Никола Шмит уточни, че 370 хиляди украински бежанци работят в 15 държави от ЕС, а 250 хиляди са регистрирани в бюрата по труда в 18 европейски страни.

Виждаме, че отчаяният режим на (руския президент Владимир) Путин отново изстрелва ракети, заяви Йохансон. Събитията от тази сутрин показват, че трябва да продължим да посрещаме бежанците. Нетърпението на украинците да възстановят страната си е много вдъхновяващо, добави тя.

Йохансон поясни, че украинците, които решат да се върнат в родината си, но се наложи обратно да поемат към ЕС, повече няма да губят и възстановяват правата си на бежанци. Те ще могат да запазват европейските документи за регистрация, но ще трябва да уведомяват приемащата страна от ЕС, че напускат или че са се върнали.