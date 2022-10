Кремъл: Не сме получавали предложения за провеждането на преговори на територията на Турция

Русия не е получавала по дипломатически път никакви конкретни предложения за провеждането на територията на Турция на преговори между Москва, Вашингтон, Париж, Лондон и Берлин, заяви пред журналисти днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

Същевременно говорителят на изключи възможността лидерите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган да обсъдят в Астана провеждането на подобни преговори на Руската федерация с четирите западни страни.

В отговор на журналистически въпрос дали е възможно двамата лидери да обсъдят инициативата на Анкара за осъществяване на такива преговори Песков отговори утвърдително.

На 12-13 октомври в столицата на Казахстан Астана ще се проведе шестата среща на върха на Конференцията за взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия (CICA), напомнят турски медии, цитирани от БТА.