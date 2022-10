Президентът на Обединените арабски емирства се среща с Путин утре

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян ще пътува утре до Русия, за да се срещне с руския президент Владимир Путин, предаде агенция УАМ.

Новината бе обявена по-малко от седмица след като ОПЕК+ (група държави износителки на петрол, в която членуват ОАЕ и Русия) се съгласиха да намалят рязко добива на нефт въпреки натиска от страна на САЩ. Решението на ОПЕК+ обтегна допълнително отношенията между Вашингтон и неговите съюзници в Персийския залив в Рияд и Абу Даби, отбеляза Ройтерс.

Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън настоятелно се опита да предотврати намаляването на производството, надявайки се да се запази таван на цените на бензина преди междинните избори, при които неговата Демократическа партия може да загуби контрол над Конгреса.