Будисткият фестивал Катхина започва утре в Камбоджа (Снимки)

Фестивалът Катхина - един от най-големите будистки фестивали в Камбоджа, ще започне тази година на 11 октомври и ще продължи до 8 ноември, предаде АКП за БТА.

Терминът "Катина", взет от езика пали, означава парчета плат или чивара (одежди на будистки монаси, предлагани от богомолците на монасите, които не са напуснали своите пагоди, за да събират милостиня, както обикновено в продължение на три месеца). Милостинята се събира по време на фестивала на водата – Чхол Носа, който приключи днес.

Всяка година, петнадесет дни след фестивала Пчхум Бен (Фестивал на мъртвите) следва и Катхина. Той продължава почти месец - от първия ден на намаляващата луна до петнадесетия ден на пълнолунието.

През този период от 29 дни камбоджанците от всякакъв социален статус правят съвместно даренията си за будистките монаси. Даренията могат да бъдат под формата на предмети или пари. Целта е монасите да направят подобрения както по пагодите си, така и в монашеската общност.