Хиляди протестират във Варшава срещу руските нападения в Украйна (Видео)

Хиляди протестиращи се събраха пред руското посолство във Варшава в понеделник вечерта. Носейки украински, полски, беларуски знамена и знамена на ЕС, те скандираха лозунги срещу Владимир Путин, осъждайки скорошните руски нападения срещу украински градове.

Участниците скандираха: "Терорист" и "Долу фашизма", както и "Слава Украйна!" в чест на Украйна и украинските войници. Демонстрантите развяха голямо знаме в украински цветове с червено-бяло сърце в центъра, символизиращо помощта, която Полша е предоставила на Украйна.

Scene at the Russian embassy here in Warsaw. pic.twitter.com/Y7HchmHQUs — Terrell Jermaine Starr 🇺🇦 (@terrelljstarr) October 10, 2022

Много от протестиращите носеха плакати с надпис "Русия е терористична държава". Една беларуска жена, пристигна пред посолството на Русия във Варшава с плакат "Беларус не е Лукашенко".

Capping the day off outside the russian embassy in Warsaw to protest the state terrorism russia unleashed today and across the past 8 years on Ukrainian land pic.twitter.com/4M0MoVBHyY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 10, 2022

Протести избухнаха и в други държави, включително в Литва във Вилнюс и в Тбилиси, Грузия.

In #Vilnius at this moment there is an action against #Russian aggression in #Ukraine. Now there are at least a thousand people on the square.



Video: SOTA pic.twitter.com/H3vZrN0KWk — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Anti-war rally in #Tbilisi. pic.twitter.com/W0heZUQfwz — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Демонстрациите са в отговор на военните действия на Русия, включително ракетната атака, която беше извършена в понеделник върху редица украински градове. Това предаде медията TVP World.