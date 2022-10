Украйна: Отвлечен е зам.-директор на АЕЦ "Запорожие"

Украинската компания "Енергоатом" публикува изявление, информиращо за отвличане на заместник-генералния директор по човешките ресурси на АЕЦ "Запорожие" Валерий Мартинюк.

"Вчера, 10 октомври, руски терористи отвлякоха заместник-генералния директор по човешките ресурси на АЕЦ "Запорожие" Валерий Мартинюк. Държат го на неизвестно място и вероятно използват характерни за тях методи на мъчения и сплашване", пишат от "Енергоатом".

"По този начин руснаците се опитват да се сдобият с така необходимата информация за личните досиета на служителите на Запорожката АЕЦ, за да принудят украинските служители да работят за "Росатом" възможно най-скоро. Окупаторите буквално измъчват ядрените работници, като не пропускат и най-жестоките форми на насилие", допълват от компанията.

"Обръщаме се към генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси и цялата световна общност с призив да предприемат всички възможни мерки за незабавното освобождаване на Валерий Мартинюк от плен на руските окупатори и връщането му към изпълнение на служебните задължения", пишат още от "Енергоатом".