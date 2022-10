Вижте първата летяща кола (Видео)

Китайска технологична фирма XPeng Aeroht демонстрира своята двуместна електрическа летяща кола VTOL (Vertical Takeoff and Landing) X2 на изложението Skydive Dubai.

След излитане в Дубай, X2 flying завърши своя исторически 90-минутен тестов полет, отбелязвайки една вълнуваща нова ера на полетите на къси разстояния и интелигентни решения за мобилност. Специалният полет се проведе в емирството с подкрепата на официалния партньор на компанията Дубайската търговска камара.

X2 е оборудван с интелигентна система за контрол на полета и възможности за автономен полет и е най-новото поколение летяща кола, независимо разработена от дъщерното дружество на XPeng - XPeng Aeroht.

Колата X2 произвежда нулеви въглеродни емисии по време на полет и може да достигне скорост от 130 километра в час. World’s first public flight of the @XPengMotors Voyager X2 “flying car” at @GITEX_GLOBAL.#GITEXGLOBAL #GITEX2022 pic.twitter.com/b7xj3vszpL — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) October 10, 2022

Д-р Брайън Гу, вицепрезидент и президент на XPeng, благодари на своя стратегически партньор Дубайската търговска камара за съдействието му при навлизането на пазара в Дубай и ценната подкрепа при улесняването на успешния тестов полет в Дубай.