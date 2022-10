САЩ: Сърбия трябва да се отдалечи от Русия

Посланикът на САЩ Кристофър Хил заяви днес в Белград, че е необходимо Сърбия да се отдалечи от Русия по отношение на енергийните доставки и че "в момента се прави много", за да се помогне на Сърбия в това отношение, съобщи агенция Бета.

Коментирайки съобщението за петролопровод, по който Сърбия ще получава петрол от Русия през тръбопровода "Дружба", Хил заяви, че Русия се е доказала като ненадежден доставчик и че САЩ ще помогнат "доколкото е възможно" на Сърбия да диверсифицира своите източници на енергоснабдяване.