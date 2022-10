Г-7: Ще останем твърдо редом до Украйна, колкото време е нужно (Обновена)

Седемте най-развити икономики в света (Г-7) се ангажираха в обща декларация да оказват помощ на Украйна, колкото време е нужно, предаде Ройтерс.

"Ще продължим да оказваме финансова, хуманитарна, военна, дипломатическа и юридическа помощ на Украйна и ще останем твърдо редом до Украйна, колкото време е нужно", се казва в общата декларация от днешната среща на лидерите на страните от Г-7, съобщи БТА.

"Уверихме президента Зеленски, че сме твърди и непоколебими в ангажимента си да предоставим подкрепата, от която Украйна се нуждае, за да защити суверенитета и териториалната си цялост."

Лидерите от Г-7 заявиха в декларацията, че всяко използване на ядрено оръжие от Русия ще бъде посрещнато с тежки последици.

Те осъдиха руските ракетни удари в Украйна напоследък и изтъкнаха, че нападенията срещу гражданско население представляват военно престъпление.

„Ще търсим сметка от президента (на Русия Владимир) Путин и тези, които са отговорни“, казаха лидерите.

Те също така разкритикуваха Москва за „безотговорната ядрена реторика“.

„Осъждаме умишлените руски стъпки за изостряне на ситуацията, включително частичната мобилизация на запасняци и безотговорната ядрена реторика, което поставя в опасност световния мир и сигурност. Потвърждаваме, че всяко използване на химически, биологични или ядрени оръжия от Русия ще бъде посрещнато със сурови последици“, заявиха те.

Лидерите от Г-7 предупредиха Беларус да не се замесва допълнително в Украйна.

Беларуското министерство на отбраната обяви днес, че започва военна проверка, целяща да оцени „бойната готовност“.

На срещата лидерите от Г-7 обсъдиха какво още могат да направят в подкрепа на Украйна и изслушаха призива на Зеленски за доставки на системи за противовъздушна отбрана, които по думите му са „приоритет номер едно“ за него.