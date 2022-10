Албанският премиер се срещна с Ердоган

Премиерът на Албания Еди Рама посети днес Турция, където се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава сайтът "Албениън дейли нюз".

Срещата се е състояла в 14.30 часа в президентския комплекс в Анкара. За нея се съобщава и на сайта на турското президентство. Все още не е известно за какво са разговаряли двамата лидери, отбелязва изданието.

"Албениън дейли нюз" напомня за участието на Турция в процеса на възстановяване на Албания след земетресението от 26 ноември 2019 г. и отбелязва, че Турция е финансирала изграждането на 500 нови къщи в района на град Ляч за семействата, които са загубили домовете в разрушителния трус.

Албания също така в скоро време очаква да получи интелигентни дронове от Турция. "Байрактар Диха" и Байрактар ТБ2" са двата модела дронове, които се очаква да пристигнат в страната.