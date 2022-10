Румънският президент свиква заседание на Върховния съвет за национална отбрана

Румънският президент Клаус Йоханис свика за 25 октомври заседание на Върховния съвет за национална отбрана, съобщи президентската администрация, цитирана от Аджерпрес.

Според цитирания източник в дневния ред на заседанието са включени теми, свързани със ситуацията със сигурността в контекста на агресията на Русия срещу Украйна, включително отраженията върху Румъния, както и подобряването на енергийната устойчивост на страната чрез оперативна адаптация и развитие на нови производствени капацитети за производство на енергия в контекста на войната в Украйна.