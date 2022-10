Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсъдиха ситуацията в Украйна и Сирия

Министърът на националната отбрана на Турция Хулуси Акар е обсъдил по телефона с руския си колега Сергей Шойгу двустранни и регионални въпроси от областта на отбраната и сигурността, по-специално ситуацията в Украйна и Сирия, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Акар е подчертал, че както многократно е заявявал президентът Реджеп Тайип Ердоган, е важно спешно да се обяви прекратяване на огъня, за да се предотвратят по-нататъшни човешки жертви и да се възстановят мирът и стабилността в региона.

По време на разговора е била направена оценка на развоя на ситуацията с преноса на зърно през Черно море, който успешно продължава, отбелязва телевизията. Отново е била заявена също готовността на Турция да допринесе с каквото е възможно за осигуряването на мир в региона.