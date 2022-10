Какво ще се случи с понито на Елизабет Втора?

В понеделник Бъкингамският дворец пусна нова снимка на Ема, черното пони порода фел, което Елизабет Втора обичаше и яздеше в по-късните си години, и разкри плановете на кралските конюшни за коня след смъртта на кралицата на 8 септември. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

"През последните петнадесет години кралица Елизабет редовно язди Ема за леки упражнения на територията около замъка Уиндзор, по време на личното си време", написа Бъкингамският дворец, споделяйки прекрасен портрет на понито, което стои кротко.

"Ема ще продължи да бъде много обичана и обгрижвана в кралските конюшни в Уиндзор и ще има своите упражнения, водени техния малък, отдаден екип", добавя се в изявлението.

В емоционална сцена Ема наблюдаваше погребението на кралицата в замъка Уиндзор на 19 септември, застанала отстрани с главния ездач Тери Пендри, край когото ковчегът мина. Върху седлото на понито беше закрепен шал, който Елизабет ползвала за забрадка.

Кралица Елизабет много обичаше конете и през целия си живот се е радвала и на тяхната преданост. Тя яздеше и през юни тази година, въпреки преклонната си възраст. В интервю за "Horse & Hound" от 2020 г. Пендри разкри, че Ема е един от любимите коне на кралицата за всички времена.

"Ема беше прекрасен служител на Нейно Величество и все още е силна на 24-годишна възраст", казва Пендри.

Понито, чието пълно име е Карлтън Лима Ема, дори имаше отредено почетно място на празненствата по случай платинения юбилей на кралицата през юни. Там тя дефилира в шоуто на "A Gallop Through History", предавано по телевизията, отбелязващо 70-те години на трона на монарха.