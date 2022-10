АЕЦ "Запорожие" загуби цялото си външно захранване за втори път

Украинската атомна електроцентрала "Запорожие" е загубила цялото си външно захранване за втори път в рамките на пет дни. Това заяви в сряда ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), като разкри тревожните новини за най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

"Тази поредна загуба на мощност от площадката на АЕЦ "Запорожие" е крайно притеснителна и подчертава спешната необходимост от създаване на защитна зона за ядрена безопасност и сигурност около централата", заяви Рафаел Гроси в Twitter. ⚡️ IAEA: Zaporizhzhia's nuclear plant has lost all of its external power.



Той добави, че резервните дизелови генератори сега осигуряват електричество за функциите по ядрена безопасност и сигурност. Те са жизненоважни за предотвратяване на евентуални аварии в централата, която до момента е обградена от руски войски.

По данни на украинската "Енергоатом", подстанцията на централата "Днепровска" е била повредена в резултат на руския ракетен обстрел.

"Затова Запорожската АЕЦ е напълно изключена от електрозахранването. Дизеловите генератори се включиха автоматично", съобщиха от "Енергоатом" в Telegram.

"Енергоатом" е изпратила още една партида дизелово гориво за централата но информира, че в 10.00 ч. местно време руската войска не е пропуснала конвоя от автомобили на компанията.

"Руското обстрелване и повреждане на енергийната инфраструктура, свързана с експлоатацията на атомните електроцентрали, е същият "ядрен тероризъм" като директното обстрелване на централата в Запорожие и води до същите последици и заплахи от радиационна авария", допълват от "Енергоатом".

Окупаторите продължават да пренебрегват ядрената и радиационната безопасност на най-голямата атомна електроцентрала в Европа, като заплашват света с радиационна катастрофа, казват още от украинската компания.

Подложена на руски обстрел централата в югоизточна Украйна беше изключена от енергийната мрежа на фона на нарастващите опасения от ядрена катастрофа, тъй като Москва и Киев се обвиняват взаимно в нападения срещу ядреното съоръжение.

"Енергоатом" предупреди, че рискът от нови повреди и повторно прекъсване на външното електрозахранване "остава висок".

При такъв сценарий централата ще трябва да се "захранва с дизелови генератори, чиято продължителност е ограничена от технологичния ресурс и количеството налично дизелово гориво", се допълва в изявлението.

Запорожката централа е една от 10-те най-големи атомни електроцентрали в света и произвеждаше 20% от електроенергията на Украйна преди войната.