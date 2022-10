Украйна: Русия манипулира разследването за взрива на Кримския мост (Видео)

Русия манипулира разследването за взрива на Кримския мост така, че зад инцидента да стоят Украйна и службите на трети страни. Това твърди украинският портал "Труха".

Днес ФСБ (Федералната служба за сигурност) публикува „рентгенова снимка“ на полуремаркето на камиона-бомба от апаратурата за стационарни скенери - инспекционния радиотехнически комплекси СТ-6035 на Управлението на ведомствената охрана на Министерството на транспорта на Русия. Според украинския портал обаче се оказва, че „рентгеновата“ снимка не е на транспорта, който е проверяван от униформени на влизане към моста. Video inspection and x-ray of the truck that entered the Crimean bridge on the day of the explosion. pic.twitter.com/7p66AbYJWs — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 12, 2022

"На рентгена няма резервна гума, което се вижда на записите от видеонаблюдението. Освен това едната ос пред камиона магически изчезна", пишат от "Труха" в туитър.

Първоначалната хипотеза е, че взривът е причинен от камион-бомба, а от огнения облак, възникнал след експлозията се е взривила и влаковата композиция по железопътното трасе на моста.

Кремъл обвинява за експлозията на нелегално построения на украинска територия мост Киев и я нарича терористичен акт.