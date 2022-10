Кой ще наследи трона на Владимир Путин?

Владимир Путин вероятно никога не е очаквал, че ще отпразнува 70-ия си рожден ден по този начин.

Руският лидер, който извървя безпощаден път към властта и промени закона, така че теоретично да може да управлява до 84-годишна възраст, внезапно се разколеба. Разрушителната му война в Украйна все повече се изплъзва от контрола му, което го накара да мобилизира 300 000 запасняци.

Путин се опита незаконно да анексира огромни територии в Украйна.

Човекът, който мечтаеше да възвърне някогашната слава на Руската империя, сега ръководи държава в изолация и икономика, намираща се в хаос.

Анализаторите на Русия вече открито спекулират с това кой ще го замени.

Ето някои от предположенията им:

Довереникът, Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев КАДЪР: Туитър/akıllıgündem

Имаше период, в който бъдещето на Дмитрий Медведев като наследник на Путин беше сигурно.

Подобно на всички в най-близкия кръг на Кремъл, той произхожда от родния град на Путин - Санкт Петербург.

"Путин харесваше липсата на амбиции у Медведев", пише руският журналист Михаил Зигар в книгата си "Всички хора на Кремъл".

След като президентът на Русия беше възпрепятстван от конституционното ограничение за два мандата на поста, Медведев изпълняваше ролята на подгряващ стол от 2008 до 2012 г.

Фарсът се изразяваше в това, че Путин действаше като министър-председател, като сигурно дърпаше конците на заден план.

След четири години Медведев се оттегли, за да може Путин да се върне на президентския пост, и зае този на министър-председател.

Бодигардът Алексей Дюмин Алексей Дюмин КАДЪР: Туитър/@madpoli90

Като се има предвид склонността на Путин към мачизма, може би е уместно подходящ заместник да бъде човекът, който твърди, че веднъж го е спасил от кафява мечка.

Алексей Дюмин е част от личната охрана на Путин от момента, в който той става изпълняващ длъжността министър-председател през 1999 г.

Разследване на "Новая газета" посочва Дюмин като един от тримата президентски телохранители, натрупали имоти на стойност милиони долари от гигантски птицекомбинат край Москва, от който според бивши работници са били измамени през 90-те години.

"Дюмин никога няма да постави под съмнение лоялността си към Путин, нито ще позволи да му се навреди. Той ще бъде отличен президент за властовия елит", предположи през 2017 г. прокремълският журналист Сергей Доренко.

Николай Патрушев Николай Патрушев КАДЪР: Туитър/@apocalypseos

Според Марк Галеоти от лондонския мозъчен тръст за сигурност Royal United Services Institute Патрушев е най-опасният човек в Русия, който има уникалната възможност да влияе на президента и да "насърчава агресивна, авантюристична програма".

Анализатори на Кремъл предполагат, че синът на Николай Патрушев - Дмитрий, който беше назначен за министър на земеделието през 2018 г., също би могъл да бъде потенциален наследник.

Ще стане ли Путин от трона?

Въпреки че Путин е по-близо до ръба на пропастта от всякога, все още не е ясно дали преходът към властта в Русия е неизбежен.

Обстоятелствата, при които той ще напусне поста си, и човекът, който ще се издигне на негово място, могат да зависят от много фактори.

Той разполага с 50 000 души охрана, натоварена единствено с неговата защита, наречена Федерална служба за защита.

Но каквото и да се случи по-нататък, Путин вече няма изход от украинската си катастрофа.

Основният му противник, украинският президент Володимир Зеленски, сега заявява, че няма намерение да преговаря с него за прекратяване на огъня, пише ABC News.