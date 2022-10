Руският политик Дмитрий Медведев нарече Украйна "Държава-404" и попита американците дали знаят къде се намира, предвид "обширните им географски познания".

This year, the Pentagon has provided Ukraine with weapons worth almost $17 billion.



It makes me wonder if Americans know the exact location of Country-404, given their 'vast' geographical knowledge. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 12, 2022

Медведев написа в официалния си профил в Туитър, че тази година Пентагонът е снабдил Украйна с оръжия на стойност 17 милиарда долара.