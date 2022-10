Внезапно почина бивш руски газов мениджър

Депутатът от Държавната дума на Русия и първи заместник-председател на комисията по енергетика в Думата Николай Петрунин (Единна Русия) е починал на 47-годишна възраст. От пресслужбата на руския парламент потвърдиха за кончината му, като добавиха само, че тя е настъпила след тежко боледуване без да уточняват какво е то.

Това е поредният смъртен случай на високопоставен руски чиновник, свързан с енергетиката, като някои от тях продължават да бъдат необяснени.

Председателят на Думата Вячеслав Володин изрази съболезнования на семейството и приятелите на Петрунин.

"Николай Юриевич беше професионалист и отговорен човек, ползваше се с авторитета на колегите си, имаше доверието на избирателите. Изказвам дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите на Николай Юриевич. Бог да успокои душата му", цитира пресслужбата думите на говорителя.

Петрунин оглавяваше секцията за законодателно регулиране на газовата промишленост и секцията за законодателно регулиране на намаляването на административните бариери по въпросите на използването на подземните богатства и инвестиционната дейност в горивно-енергийния комплекс към Комисията по енергетика.

Предишният смъртен случай на високопоставен служител, за който бе съобщено, беше гибелта Иван Печорин - директор по авиацията на Корпорацията за развитие на Далечния изток и Арктика. Сайтът на корпорацията съобщава за кончината му, без да разкрива обстоятелствата. В социалните мрежи се съобщаваше, че Печорин е бил пиян и е паднал от моторница край бреговете на Владивосток на 10 септември, след което е бил намерен мъртъв.

Това беше нов епизод в поредица от смъртни случаи на руски топ чиновници (седем на брой), като в по-голяма част от тях бе съобщено, че става дума за самоубийство.

На 1 септември от прозореца на болница в Москва падна председателят на съвета на директорите на "Лукойл" Равил Маганов. 67-годишният Маганов бе лекуван в отделение на шестия етаж. Все още не е известно каква е причината за падането.

На 5 юли тялото на руския бизнесмен Юрий Воронов с огнестрелна рана в главата бе намерено в басейн във вилно селище край Финския залив близо до Санкт Петербург. Воронов е бил ръководител на "Астра Шипинг" - компания, специализирана в договорите на "Газпром" в Арктика. Основната версия бе самоубийство.

В някои случаи ставаше дума за убийство, заедно със семейството на мениджъра.

На 20 април испанската полиция откри тялото на Сергей Протосеня, заместник-председател на борда на директорите на "Новатек", в селска къща. Цялото му семейство също бе намерено мъртво.

Два дни по-рано телата на бившия вицепрезидент на "Газпромбанк" Владислав Аваев, както и на съпругата и дъщеря му, бяха открити в апартамент на Университетския проспект в Москва.