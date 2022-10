Путин и Ердоган се срещат днес в Казахстан

Продължават опитите за намиране на дипломатическо решение на конфликта в Украйна. Руският президент Владимир Путин и турският - Реджеп Тайип Ердоган, ще се срещнат днес в Казахстан.

Двамата лидери са в Астана за Конференцията за взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия.

От Кремъл вчера съобщиха, че очакват турският президент да представи предложения за възможни преговори между Москва и Запада. Очаква се Анкара да предложи отново да бъде посредник, както беше при сключването на сделката за износ на блокираното украинско зърно през юли.

В изминалите месеци, обаче, както украинският президент Володимир Зеленски, така и руският държавен глава Владимир Путин са казвали, че на този етап преговори за мир между Москва и Киев не са възможни, предаде БНТ. Putin-Erdogan Meeting In Kazakhstan: Could Turkiye Bring Peace To Ukraine? https://t.co/XL11BppAvG pic.twitter.com/Esky67uDhk — Izu Uhiara (@OMGStacks) October 13, 2022

Тази сутрин турският президент се обяви за справедлив край на войната. Реджеп Тайип Ердоган призова за продължаване на диалога за постигане на "незабавно прекратяване на кръвопролитието" в Украйна.