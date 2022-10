Изказвам благодарност на Президента Бил Клинтън и Секретаря Хилари Клинтън за поканата им да говоря пред лидери от бизнеса и гражданското общество на срещата @clintonglobalinitiative 2022.

За мен беше удоволствие да се присъединя към ръководената от Президента Клинтън кръгла маса на Clinton Global Initiative (CGI) по тема фокусирана върху разрешаване на глобалните климатични проблеми. На срещата споделих като пример успеха чрез който ръководената от мен компания Huvepharma се стреми към нетно нулево-въглеродно въздействие, без това да повлияе на растежа и стабилността на глобалния и бизнес.

Като член на Консултативния съвет на CGI ще продължа да работя и защитавам позициите изказани от мен на този глобален форум и приканвам колегите си да поемат също ангажименти за разрешаването на глобалните предизвикателства чрез иновации и лидерство.

Кирил Домусчиев

Food security is one of the global issues of our time.

Thank you to President and Secretary Clinton for the invitation to address leaders from across business and civic society at the @clintonglobalinitiative 2022 meeting.

It was my pleasure to join CGI’s executive round table with President Clinton focused on breaking climate gridlock through collaboration. I shared the success Huvepharma exemplifies in pursuit of net zero impact on carbon alongside growth of a robust, global business.

As a CGI Advisory Council Member, I will continue to champion the issue of food security and invite my peers in commitments to address global challenges through innovation and collective leadership.

Kiril Domuschiev