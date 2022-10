Британска телевизия купи картина на Хитлер и пита зрителите "Да я унищожим ли?"

Британската телевизия Канал 4 е купила картина на Адолф Хитлер и ще позволи на зрителите в студиото да решат дали Джими Кар трябва да я унищожи, пише в. "Гардиън".

В рамките на последния си сезон от програми телевизионният канал е закупил произведения на редица "проблемни" художници, сред които Пабло Пикасо, както и осъденият педофил Ролф Харис и сексуалният насилник Ерик Гил.

В предстоящия телевизионен дебат, наречен "Джими Кар унищожава изкуство", който ще се излъчи по-късно този месец, ще бъде поставен въпросът дали наистина може да се отдели едно произведение на изкуството от неговия създател - преди да се реши кои произведения да бъдат унищожени.

Иън Кац, програмен директор на Канал 4, обясни концепцията на предаването. "За всяко произведение на изкуството има застъпници", каза той. "Така че може да има защитник на Хитлер. Ще има и някой, който се застъпва не за Хитлер, а за това, че неговият морален облик не трябва да решава дали дадено произведение на изкуството може да съществува или не."

Канал 4 е наел експерт по изкуството, който да закупи произведенията "от реномирани аукционни къщи", въпреки че отдавна съществуват съмнения относно атрибуцията на произведенията на Хитлер. Като се има предвид бюджетът на телевизията, произведението на Пикасо е "нещо като ваза", а не една от картините му.