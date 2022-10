Риск за сигурността на нидерландската принцеса Катарина - Амалия

Засилени са мерките за сигурност около престолонаследничката на Нидерландия принцеса Катарина - Амалия заради риск от престъпни посегателства, съобщи кралското семейство, цитирано от местни медии.

Крал Вилем-Александър и кралица Максима в момента са на посещение в Швеция. 18-годишната Катарина-Амалия от тази година е студентка в университета в Амстердам, посочва Ройтерс.

Нидерландската агенция ANP цитира кралица Максима, която споделя, че обстоятелствата са трудни за дъщеря ѝ. Тя не може да води нормален студентски живот като другите хора, отбелязва отбелязва кралицата.