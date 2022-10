Раци умират мистериозно по плажовете на Занзибар

Правителството на Занзибар започна разследване за масовата смърт на плуващи раци, изхвърлени на плажовете на островите в Танзания, съобщава Би Би Си.

Мъртвите раци са започнали да се появяват по бреговете от 28 септември. Първоначалните доклади показват, че изменението на климата, водещо до рязка промяна в температурата на водата в морето и океана, може да е основната причина за смъртта на раците.

„Сега проучваме причината за смъртта на ракообразните. Водите в океана имат слоеве с различна температура, като по този начин може да се стигне до ниско съдържание на кислород”, каза ученият д-р Салум Суд.