Екоактивисти унищожиха картината на Ван Гог "Слънчогледи" (Видео)

Протестиращи екоактивисти унищожиха една от най-известните картини на Винсент ван Гог. В петък в Лондонската Национална галерия те заляха шедьовъра "Слънчогледи" с доматена супа.

Видео в социалните мрежи показва двамата протестиращи природозащитници, носещи тениски с лозунг "Просто спрете петрола". Те изсипват супа върху известната картина, след което залепват ръцете си за стената с помощта на моментно лепило. NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO — Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2022

Групата привлече внимание и критики за това, че се е насочила към произведения на изкуството в музеите. През юли тази година активисти на същата организация се залепиха за всеизвестната картина "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи в Кралската академия на изкуствата в Лондон, както и на "Сенокос" на Джон Констабъл в Националната галерия.

Лондонската столична полиция съобщи, че нейни служители са задържали двамата протестиращи за нанасяне на щети и навлизане в чужд имот при утежняващи обстоятелства, след като хвърлили супа върху картината на Ван Гог.

Стойността на "Слънчогледи" се оценява на 84,2 млн. долара, предаде британското издание на LeMonde.