Най-малко 49 са блокирани след взрив на мина в Турция (Видео)

Взрив във въглищна мина в град Амасра, в турската северна провинция Бартин, вероятно причинен от трансформатор, остави днес блокирани под земята 49 миньори, съобщи губернаторът Нуртач Арслан, цитиран от Ройтерс. Dozens of miners trapped following explosion at coal mine near Amasra, Turkey, pic.twitter.com/u4e5yXA6CA — sync (@syncmedia24) October 14, 2022

В момента има 44 души на 300 метра дълбочина и петима на 350 метра дълбочина, каза Арслан, цитиран от Анадолската агенция. Осем души са успели да напуснат мината самостоятелно, допълни губернаторът. About 50 miners were trapped under the rubble after an explosion in a coal mine in Turkey pic.twitter.com/Jew1p49U9d — ACROSS THE LINE (@ErajChangizian) October 14, 2022

Експлозията е предизвикана от трансформатор, каза турската Служба за реакция при бедствия и аварии, предаде БТА.