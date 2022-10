Музикант свири 9 часа на саксофон, докато му правят мозъчна операция (Видео)

35-годишен музикант претърпя деветчасова операция, при която му бе отстранен мозъчен тумор. По време на операцията мъжът не само е бил буден, но и свирил на саксофона си. Операцията е извършена в болница в Рим, а музикантът е изписан три дни след операцията.

Неврохирургът д-р Кристиан Броня разказва, че туморът е отстранен успешно. Докторът ръководи екип от 10 души за процедурата и използва най-съвременните технологии.

"Туморът се намираше в много сложна област на мозъка. Освен това пациентът е левичар, а това усложнява нещата допълнително, защото невронните пътища на мозъка са доста по-сложни при левичарите", разказва доктор Броня пред CBS.

Докторът споделя, че пациентът, с инициали К. З., е свирил песента от филма "Любовна история" от 1970 г. и националния химн на Италия по време на операцията.

Преди операцията К. З. казал на медиците, че за него е много важно да запази музикалните си умения. Според медицинския екип свиренето по време на операцията е било полезно и за тях, защото помогнало на доктор Броня да картографира различни функции на мозъка.

"Да свириш на инструмент означава да разбираш музиката, което е висока когнитивна функция. Това означава, че можете да взаимодействате с инструмента, да координирате двете си ръце, да упражнявате паметта си, да смятате - защото музиката е математика - можете да тествате зрението, защото пациентът трябва да вижда инструмента и можете да тествате начина, по който пациентът взаимодейства с останалите членове на екипа", казва докторът.

Кристиан Броня, който е извършил стотици мозъчни операции, докато пациентът е буден, казва, че ключът към осъществяването на такава сложна операция е подготовката.

"Всеки пациент е уникален, както и всеки мозък, така че наистина трябва да познаваш пациента добре", казва той.