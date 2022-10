Илон Мъск все пак ще продължи да плаща интернет сателитите на Украйна

"Въпреки че "Старлинк" продължава да губи пари, а други компании получават милиарди долари от данъкоплатците, ще продължим да финансираме правителството на Украйна безплатно", това написа в Туитър милиардерът Илон Мъск след като вчера обяви, че вече не може да си позволи да финансира интернет сателитите на Украйна. The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Досега приблизително 20 000 сателитни единици Starlink са дарени на Украйна, като Мъск туитна в петък, че „операцията е струвала на SpaceX $80 млн. и ще надхвърли $100 млн. до края на годината“.

Милиардерът дори поиска от Пентагона да покрие разходите за финансирането на Starlink. От Пентагона не дадоха конкретен отговор и заявиха, че преговарят с компанията на Мъск.

Украинският политик Михайло Подоляк благодари на Илон Мъск за подкрепата в Туитър. You were supposed to destroy the Sith… So you did… Thank you for joining the right side. Ukraine appreciates that)… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022

"Благодаря ти, че се присъедини към правилната страна. Украйна оценява това", пише Подоляк.