Ердоган благодари на България за изказаните съболезнования за инцидента край Амасра

Голям брой държави, сред които и България, изказаха съболезнования на турския народ след трагедията в петък във въглищна мина край Амасра в турския окръг Бартън, а турският президент Реджеп Ердоган им благодари за солидарността в профила си в туитър, като публикува флаговете на тези страни, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Съболезнователни послания са били изпратени до турския президент Ердоган от държавните и правителствени глави на редица държави, сред които Русия, Нидерландия, Испания, Украйна, Унгария, Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Армения, Иран, Португалия, Обединените арабски емирства. "On behalf of Turkish nation, I would like to express our gratitude to all friendly countries, their peoples, and international organizations for sharing our grief and expressing solidarity."



President Erdogan thanks world condolences https://t.co/aBhjpk2K2m pic.twitter.com/RAdnbxCfct — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 15, 2022

Чрез външните си министри и посолствата си съболезнования до турския народ са изказали също страни като България, САЩ, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Гърция, Италия, Австрия, Полша, както и международни организации като Съвета на Европа, Организацията на тюркските държави, ООН, Световната здравна организация, посочва телевизията.

Българският държавен глава Румен Радев също е изпратил писмо до турския си колега Ердоган по повод загиналите миньори вследствие на трагичния инцидент във въглищната мина в окръг Бартън, съобщи президентството на Република България.

"От името на турския народ поднасям благодарностите си за проявената със съболезнователните послания и пожеланията за бързо възстановяване искрена солидарност на всички приятелски държави и народи, които споделят преживяната от нас болка в Бартън", написа Ердоган в поста си в Туитър.

При взрива във въглищната мина в петък в северния турски окръг Бартън загинаха 41 миньори и много други бяха ранени.