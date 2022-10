Кметът на Москва обяви края на мобилизацията в руската столица

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че мобилизацията в руската столица приключили.

По думите му мобилизационните пунктове ще бъдат затворени в 14:00 ч. днес.

"Призовките, изпратени в процеса на мобилизация до жилища и предприятия, ще престанат да бъдат валидни", заяви градоначалникът.

И допълни, че всички мобилизационни задачи "са изпълнени изцяло".

През последните дни медиите съобщават за многобройни хайки в Москва в близост до метростанциите, както и за полицейски набези в общежития и хотели - там на мъже в наборна възраст са били раздавани принудителни призовки. Московската служба за военна регистрация и постъпване на служба официално отрича това.