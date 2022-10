Жертвите на пожара в техеранския затвор вече са 8

8 са вече жертвите на пожара в затвора в Техеран, който избухна в събота вечерта в резултат на бунт на затворници. Иранските съдебни власти съобщиха, че още 4-ма души са починали от раните си.

Според твърденията на властите сред жертвите няма политически затворници, всички загинали са излежавали присъди за обири и грабежи.

От средата на септември страната е обхваната от масови протести заради смъртта на 22-годишна жена, която е била задържана и бита от нравствената полиция заради неправилно носен хиджаб.

Иранският президент обвини САЩ, че подклаждат "унищожения, терор, бунтове и хаос" в Иран и по целия свят.

Вчера американският президент Джо Байдън изрази възхищение от куража на протестиращите иранци и нарече местното правителство "репресивно".