Носителят на "Букър" за 2022 г.: Самоцензурирам се

Носителят на наградата "Букър" за 2022 г. Шехан Карунатилака каза, че нападението срещу Салман Рушди го е накарало да си наложи автоцензура, предаде ДПА.

Писателят, който е родом от Шри Ланка, сподели също, че се е отказал от свои къси разкази заради притеснения за собственото си семейство.

Според Шехан Карунатилака когато се пише "полуполитическа" творба, винаги се обмисля дали "ще ви струва повече, отколкото сте очаквали".

Творецът спечели тазгодишната награда "Букър" с втория си роман "Седемте луни на Маали Алмейда" в понеделник, малко повече от два месеца след нападението над Салман Рушди в щата Ню Йорк.

Той бе намушкан с нож от 24-годишния Хади Матар на сцената в института "Шътокуа" в щата Ню Йорк на 12 август.

Роденият в Индия британски романист Рушди е номиниран многократно за наградата "Букър", като я печели през 1981 г. за книгата си "Среднощни деца".

Тазгодишният лауреат Карунатилака разказа, че е бил в процес на издаване на сборник с разкази, когато чул за нападението.

"Отказах се от няколко кратки разказа, които не мисля, че бяха обидни за никоя религия", сподели той в отговор на Прес асосиейшън на пресконференция след връчването на "Букър". "Но жена ми каза: "Можеш ли да не правиш това? Имаш две малки деца? Тази история не е толкова добра. Просто я остави".

"Намерих себе си и в крайна сметка си помислих... кратка история, лесно мога да я махна... така се самоцензурирах", добави писателят. Според Карунатилака в родната му Шри Ланка трябва да се внимава при написването на "полуполитически" творби за това кого могат да обидят. "Мисля, че това е нещо, което надвисва над всички нас, ако пишем в Южна Азия, особено за политика или религия и подобни неща", допълни Шехан Карунатилака.

На тазгодишната церемония за връчването на наградата "Букър", която се състоя в "Раундхаус" в Лондон, бе отдадена почит към Рушди от колежката му Елиф Шафак. Тя каза, че литературното въображение е "едно от последните ни останали демократични пространства".

"Свободата на словото е като кислорода, от който се нуждаем, за да може художествената литература да оцелее и да процъфтява", е мнението й. "Обикновено не мислиш за кислорода около теб, приемаш го за даденост, докато не започне да намалява, докато не започне да намалява драстично. И тогава не можеш да дишаш. И тогава не можеш да пишеш. И тогава се чувстваш уплашен. Мисля, че точно това е мястото, където се намираме в момента", заяви Шафак.

Тя определи атаката срещу Салман Рушди като "ужасяващ, достоен за презрение акт на насилие". Според писателката това не е изолиран инцидент. "Думите станаха тежки – за всичко, за което пишете, от политика, през сексуалност до история, като поставяте под въпрос официалната история, може да обидите властите, особено в страни, където демокрацията е разбита на парчета."