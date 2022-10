Почина командирът на "Аполо 9" Джеймс Макдивит

Астронавтът на НАСА Джеймс Макдивит, командир на мисията "Аполо 9", тествала първия пълен комплект оборудване за пътуване до Луната, почина на 93-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той бе начело и на мисията "Джемини 4" през 1965 г., когато неговият най-добър приятел и колега Ед Уайт бе първият американец, осъществил космическа разходка. Снимките на Уайт, направени тогава от Макдивит, се превърнаха в емблематични изображения.

Джеймс Макдивит, който е работил по няколко мисии "Аполо", е починал миналия четвъртък в Тусон, Аризона, съобщиха от НАСА.