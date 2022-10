Самолет падна върху автокъща в американското градче Мариета, щата Охайо. Инцидентът е станал във вторник рано сутринта.

10-местната машина е излетяла от летището в Кълъмбъс, Охайо, за Паркерсбърг в Западна Вирджиния в 7 часа сутринта, съобщиха местните власти.

good morning tcc, unfortunately a small plane crashed into a car dealership in Marietta Ohio. They have no information yet on who’s involved and if their has be any casualties. Police are currently investigating. pic.twitter.com/oq23CJawJD — ginger💕 (@dissolvxistence) October 18, 2022

Подробности за причината за катастрофата и дали на самолета е имало пътници все още не е ясно, съобщава вестник „Дейли мейл", цитиран от NOVA.