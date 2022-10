Пожар изпепелява ценни гори на Килиманджаро (Видео)

Голям пожар бушува в близост до най-високия връг в Африка, Килиманджаро, и унищожава ценни растителни масиви. Противопожарните служби в Танзания от няколко дни се борят със стихията. В справянето с бедствието са ангажирани около 320 пожарникари, предава германската ДПА, цитирана от БТА.

Гъсти облаци дим, както и ветрове затрудняват работата на огнеборците на мястото на инцидента. Пожарът гори на височина около 3 900 метра.

Службата за националните паркове на източноафриканската страна заяви, че в засегнатата част на планината растат лесно запалими растения.

Това не е първият пожар на Килиманджаро. Преди около две години жителите и служителите на парковата администрация успяха да потушат пожар след няколко дни.