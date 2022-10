Рядка монета от 1913 г. бе продадена за 4,2 млн. долара

В САЩ бе продадена на търг рядка монета от 1913 година.

Купена от аукционна къща GreatCollections, монетата, наречена “Уолтъновата главата на свободата”, е една от само петте, известни на колекционерите. Цената на лота бе $4,2 милиона.

Изследователи от Смитсониън смятат, че монетите са сечени в началото на 1913 г., но никога не са влезли в обращение, тъй като дизайнът с главата на Статуята на свободата на обратната страна и римската цифра V на лицевата страна е бил оттеглен.

Точният брой на издадените монети не е известен, а наличните пет екземпляра са смятани за едни от най-редките и най-скъпите в американската нумизматика, съобщи Fox Business.

Закупена от GreatCollections, монетата “Walton’s Liberty Head” е кръстена на колекционера Джордж Уолтън.

Открита е едва през 2003 година. Преди това най-редкият никел повече от 40 години е лежал в шкафа на бившия собственик, който загинал при автомобилна катастрофа в края на 60-те години. Оттогава монетата е сменяла собствениците си няколко пъти.