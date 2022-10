Бури връхлетяха Северна Франция, отнесоха покриви на сгради и прекъснаха тока (Видео)

Бури, които връхлетяха снощи Северна Франция, отнесоха покриви на сгради, повалиха дървета и прекъснаха електрозахранването, съобщиха днес властите, цитирани от АП и ДПА.

Според регионалната администрация на департамент Па дьо Кале един човек е получил леки наранявания, а около 150 души са били евакуирани.

Ветровете са откъснали части от покрива на църквата в Биюкур, североизточно от град Амиен, и са повредили камбанарията ѝ. Покривни греди, керемиди, дървета и електропроводи са затрупали пътища.

Кметът на Биюкур заяви пред една от обществените телевизии, че бурята е "опустошила почти цялото село". "Някои къщи бяха разрушени, сринати, имаше отнесени покриви. Църквата е частично разрушена", добави той.

На около 70 километра южно от Биюкур силни ветрове са нанесли щети на около 60 къщи, както и други сгради, в градовете Конти и О дьо Сел, съобщиха местните власти. Има евакуирани хора.

Около 2900 домакинства в различни населени места между Хавър и Париж са останали без електричество, съобщи префектурата на департамент Йор, област Нормандия, предава БТА.

Френският вътрешен министър Жералд Дарманен съобщи в "Туитър", че регионът е бил връхлетян от торнадо.