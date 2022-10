Четирима арестувани за хвърлена торта по восъчна фигура на крал Чарлз III (Видео)

Четирима души бяха арестувани, след като шоколадова торта бе хвърлена днес по восъчната фигура на британския крал Чарлз Трети в музея "Мадам Тюсо" в Лондон, съобщи ДПА, цитирано от БТА. Four people have been arrested after members of the Just Stop Oil group smeared chocolate cake on a waxwork of Britain's King Charles at Madame Tussauds in London | Read more: https://t.co/BehKJcRvgk pic.twitter.com/tHHUKjVgbD — RTÉ News (@rtenews) October 24, 2022

Активисти от движението "Просто спрете петрола" закупили билетите си за атракцията малко след 10:30 ч. (12:30 ч. българско време), прескочили бариерата прeд фигурата и я намазали с торта.

Тяхната организация призовават правителството на Обединеното кралство да спре да издава нови лицензи и разрешителни за добив на петрол и газ.

"Ние сме тук, защото искаме да защитим нашите свободи и права, защото искаме да защитим тази зелена и приятна земя, която е наследство на всички нас", заяви една от активистките. "Научните данни са ясни. Исканията са прости: просто спрете новите находища на петрол и газ. Толкова е лесно", добави тя.

Крал Чарлз Трети планираше на пътува до Египет, за да участва в 27-ата Конференция на ООН за изменението на климата, но впоследствие се отказа от плановете си, като се твърди, че бившата британска министър-председателка Лиз Тръс го е предупредила да не присъства на срещата, отбелязва ДПА.