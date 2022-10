Джони Деп и Джеф Бек съдят професор

Искът на Деп и Бек е свързан с песен от албума им "18". Професорът и фолклорист Брус Джаксън настоява, че те са откраднали текста от стихотворение написано от покойния затворник Сам Уилсън - комарджия, сводник и убиец.

Джони и Джеф съдят професора заради твърденията му, че песента Sad Motherfuckin' Parade от съвместния им албум плагиатства стихотворението на Сам. През август Джаксън обвини Деп и Бек, че са взели редове от творението на Уилсън, което той е документирал в книгата си от 1974 г. "Get Your Ass in the Water and Swim Like Me". Различни нецензурни изречения се появяват и в двете произведения. Стихотворението е представено на Джаксън от Уилсън в Щатския затвор в Мисури. Но нито Уилсън, нито Джаксън са посочени като съавтори на песента.

След обвиненията на професора говорител на Деп и Бек заявява, че ще преразгледат твърденията и ще добавят допълнителни авторски права, "ако е необходимо".

Но Rolling Stone съобщава, че сега двойката е завела дело срещу Джаксън за неуточнени обезщетения, съдебни такси и декларация, че не са извършили нарушение на авторските права. В иска им се твърди, че Джаксън "не притежава авторски права върху думите" на стихотворението, а само за собствените си записи или транскрипция, които двойката твърди, че не е нарушила.

Джаксън заявява пред Rolling Stone: "Те не са написали нито една дума от Sad Motherfuckin' Parade и съдят човека, от когото са я откраднали. От моя гледна точка това е все едно крадец да съди собственика на дома, защото си е порязал ръката на кухненския прозорец, който е счупил, влизайки вътре."

В иска се твърди, че през август Джаксън е изпратил на Деп и Бек писма, в които настоява, че "почти всяка дума" от песента е "копирана от Hobo Ben, включително заглавието". Той предполага, че "инфлексията, тоналността и ритъмът" отразяват записа, който е направил на Слим Уилсън, през 60-те години, и че Деп и Бек са семплирали неговия запис, за да "конструират части от вокалната песен", предава Дир.бг.

Sad Motherfuckin' Parade е "оригинално авторско и творческо произведение", но се допуска, че "може да има някои елементи" от песента, които "отразяват думите" на Hobo Ben.

Адвокатите на Джаксън определиха иска като "нескопосан опит да се отвлече вниманието на обществеността от многократните им опити да претендират за авторство на песен, която не са написали"

Те обвиняват Деп и Бек в лицемерие. Искът на двамата пък описва твърденията на Джаксън като "старомодно изнудване". В изявлението си Джаксън определя действията им като "рекламен трик" и пояснява, че не е отправял "официални финансови искания" към двойката, но че "всички парични средства от споразумението ще бъдат дарени директно на организации, които продължават неговия ангажимент през целия му живот за запазване на афроамериканската култура и традиции".

Албумът на Деп и Бек "18" получи предимно отрицателни отзиви от критиката. В рецензия Guardian го определя като "особен и изключително неравномерен запис". В друга се казва: "Достатъчно трудно е да се открие някаква последователна цел, отвъд лековатото холивудско задружно хрумване".