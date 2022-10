Джо Байдън към Риши Сунак: Очаквам да разширим сътрудничеството си

Американският президент Джо Байдън поздрави новия британски премиер Риши Сунак и заяви, че с нетърпение очаква двете държави да разширят сътрудничеството си.

"С нетърпение очаквам да разширим сътрудничеството си по критични за световната сигурност и просперитет въпроси, включително запазването на силната ни подкрепа за Украйна", заяви Байдън в пост в Туитър. Congratulations to Rishi Sunak on becoming Prime Minister of the United Kingdom.



Together, I look forward to enhancing our cooperation on issues critical to global security and prosperity, including continuing our strong support for Ukraine. — President Biden (@POTUS) October 25, 2022

По-рано през деня Сунак бе поздравен и от европейските лидери, сред които бе и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя заяви, че "Европейският съюз разчита на тесните връзки с Великобритания".

Риши Сунак е третият министър-председател на Великобритания за три месеца.