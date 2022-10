Германският президент се крие в бомбоубежище в Украйна (Видео)

Въздушна тревога завари Франк-Валтер Щайнмайер близо до Чернигов

Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер се наложи да прекара известно време в противобомбено скривалище в Северна Украйна, съобщава "Шпигел".

Щайнмайер, пристигна днес с влак на необявено предварително посещение в Украйна и една от първите точки по маршрута му беше Черниговска област, в северната част на страната, която първа посрещна руското нахлуване на 24 февруари т. г.

Сирените за въздушна тревога го завариха в градчето Корюкивка и той трябваше заедно с местните хора да изтича в противобомбено убежище и да води с тях "спонтанен разговор". Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO — Vassili Golod (@VassiliGolod) October 25, 2022

Украинският съветник в министерството на вътрешните работи Антон Герашченко публикува снимката на Щайнмайер в бомбоубежището с коментар: "Много добра илюстрация (на това) защо Украйна се нуждае от още системи за противовъздушна отбрана колкото може по-скоро".

Посещението на Щайнмайер беше последователно отлагано - първо, защото украинският му колега Володимир Зеленски не искаше да се среща с него заради политиките на Германия към Русия и после - по съображения за сигурност. German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.



While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.



A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.



📷: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 25, 2022

Днес следобед Щайнмайер трябваше да пътува за Киев за среща със Зеленски. Не беше ясно как тревогата ще се отрази на плановете му, предаде "Клуб Z".

Миналата година германският президент пак беше в Корюкивка, където нацистите са избили цялото местно население през 1943 година, припомня "Шпигел".