FAW-Volkswagen произведоха своя 25-милионнен автомобил в Китай

FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd., съвместно предприятие между China FAW Group Co., Ltd. и Volkswagen AG, произведе своя 25 милионен автомобил. Моделът на автомобила е SUV Tavendor и излиза от производствената база на компанията в Чанчун, столицата на североизточната китайска провинция Дзилин, съобщи Радио Китай.

На компанията ѝ бяха необходими само две години и седем месеца, за да повиши производството на автомобили от 20 милиона на 25 милиона, което го прави единственото местно предприятие за леки автомобили, което е произвело и продало повече от 5 милиона автомобила от 2020г. насам в Китай.

Основана през 1991г., автомобилите на FAW-Volkswagen са едни от най-продаваните леки автомобили на най-големия автомобилен пазар в света. Групата в момента има производствени бази в пет китайски града, а именно Чанчун, Фошан, Чънду, Циндао и Тиендзин.