САЩ даде на Украйна първите две зенитно-ракетни системи NASAMS

Властите на САЩ са предали на Украйна първите две зенитно-ракетни системи (ЗРК) NASAMS. Това обяви главният изпълнителен директор на производителя на комплексите, американската компания Raytheon Technologies, Грег Хейс, в интервю за телевизионната компания CNBC.

"Току-що доставихме две системи NASAMS. Предадохме две от тях на правителството [на САЩ] преди няколко седмици. Днес вече е в ход разгръщането им в Украйна“, поясни Хейс.