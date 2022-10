Драг кралици тичаха на токчета във Вашингтон (Видео, снимки)

Драг кралици се включиха в състезание с кауза. Десетки ентусиазирани драг кралици облякоха цветни костюми и висок ток, за да се втурнат в надпреварата “High Heel Race” във Вашингтон. Това е 35-ото издание на инициативата. Well, that was fun! Here's to the gayest city in the world on 35 years of the 17th Street High Heel Race 🥂 #HHR35 pic.twitter.com/2KH95F0Ixg — Zachary Parker (@ZacharyforWard5) October 26, 2022

Целта на събитието е да приветства приемствеността, себеизразяването, модата и “корените, които ЛГБТ+ общността” във Вашингтон. В него се включиха и Хелуин-ентусиасти, облечени като Мерилин Монро, Елза от "Замръзналото кралство", Жокера и ловци на духове, предаде Нова тв. WE ARE AT THE START LINE For the annual High Heel Race! Start time is at 9pm! @DCNewsNow pic.twitter.com/EW1xtq4ttl — Mariel Carbone (@MarielCarbone) October 26, 2022