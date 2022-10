Докато хеликоптер обикаля над водите на залива Сан Франциско, се натъква на необичайна гледка - няколко морски лъва са избрали носа на товарен кораб, за да си починат или просто да се повозят.

Ако съдим от кадрите - бозайниците се чувстват повече от уютно. Морските лъвове са известни с високия си интелект и със способността си бързо сe адаптират към съжителство с човека, съобщи БНТ. Cute animal alert! About 8 sea lions were seen lounging on a cargo ship in San Francisco Bay this afternoon, love these guys. Thanks for sharing @KPIXtv @KPIXDesk pic.twitter.com/T8eyUqjWkI — Claire Flores (@ClaireTVnews) October 27, 2022